RTL Crime 16:30 bis 17:15 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Rache ist süß CDN, USA 2002 Stereo 16:9 Merken 3. Staffel, Folge 1: Auf einem verlassenen Landeplatz in der Wüste wird der Teilnehmer eines illegalen Straßenrennens tot aufgefunden. Catherine und Nick werden mit dem Fall betraut. Währenddessen untersucht Gil den Tod des berühmten Poker-Spielers Doyle Pfeiffer, der an einer Vergiftung starb. Nach Sichtung eines Videobandes verdächtigt Gil eine Spielerin. Doch wie immer sind die Dinge nicht ganz so, wie sie zu Anfang scheinen. - Auftakt zur dritten Staffel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Petersen (Gil Grissom) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Gary Dourdan (Warrick Brown) Jorja Fox (Sara Sidel) George Eads (Nick Stokes) Paul Guilfoyle (Captain Jim Brass) Eric Szmanda (Greg Sanders) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Danny Cannon Drehbuch: Anthony E. Zuiker, Carol Mendelsohn Kamera: Michael Barrett Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12