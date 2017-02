RTL Crime 11:20 bis 12:10 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Blackout D 2002 Stereo 16:9 Merken 6. Staffel, Folge 7: Semir ist unentschuldigt nicht in der Zentrale erschienen, und Tom muss ohne Partner Dienst schieben. Auf der Autobahn bemerkt er einen Wagen, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit fährt. Sofort nimmt er die Verfolgung auf. Es kommt zu einem gewaltigen Crash. Als Tom sich dem Unfallauto nähert, stellt er fest, dass sein Partner Semir am Steuer sitzt. Er steht unter Drogeneinfluss und kann sich an nichts erinnern. Daraufhin wird Semir vom Dienst beurlaubt. Wenig später stellt sich heraus, dass mit dem Unfallwagen ein junger Türke überfahren wurde. Semir gerät unter Verdacht und versucht nun, auf eigene Faust seine Unschuld zu beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: René Steinke (Tom Kranich) Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Charlotte Schwab (Anna Engelhardt) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Dietmar Huhn (Horst Herzberger) Ramazan Bulut (Erkan) Rudolph Kowalski (Erkan) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Raoul W. Heimrich Drehbuch: Markus Hoffmann Kamera: Claus Peter Hildenbrand Musik: Klaus Garternicht Altersempfehlung: ab 12