RTL Crime 10:30 bis 11:20 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Späte Rache D 2002 Stereo 16:9 6. Staffel, Folge 6: Dienststellenleiterin Engelhardt holt ein Fall aus der Vergangenheit ein: Ein einst wegen Mordes verurteilter Mann wurde aus dem Gefängnis freigelassen und will sich an allen rächen, die den in Wirklichkeit Unschuldigen hinter Gittern gebracht haben. Bildergalerie Schauspieler: René Steinke (Tom Kranich) Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Max Herbrechter (Michael Dekker) Wolfgang Riehm (Stefan Hausmann) Nadine Krüger (Dr. Karla Bartholomä) Kirsten Block (Susanne Thiel) Charlotte Schwab (Anna Engelhardt) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Raoul W. Heimrich Drehbuch: Andreas Heckmann, Andreas Schmitz Musik: Klaus Garternicht Altersempfehlung: ab 12