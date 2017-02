RTL Crime 07:25 bis 08:15 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Charles Manson GB 2012 Stereo 16:9 Merken 4. Staffel, Folge 3: Charles Manson zählt nicht nur zu den berüchtigtsten Figuren der jüngeren Kriminalgeschichte, sondern fungiert als popkulturelle Chiffre für die Faszination des Bösen. Als der Sohn einer alkoholkranken Prostituierten 1967 im Alter von 32 Jahren in der Hochphase der Hippie-Bewegung auf Bewährung aus der Haft entlassen wurde, hatte er mehr als zwei Drittel seines Daseins in Erziehungsheimen oder Gefängnissen verbracht. Im kalifornischen San Francisco schloss sich Manson mit einer Schar junger Anhänger zur sogenannten Manson Family zusammen, die einen exzessiven, von Drogenkonsum und Gruppensex geprägten Lebensstil pflegte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born to Kill? Altersempfehlung: ab 16