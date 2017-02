Heimatkanal 00:05 bis 01:25 Heimatfilm Verliebte Ferien in Tirol D 1971 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der latent nervöse Herr Meier möchte sich endlich seinen Lebenstraum erfüllen: Mit dem eigenen Wagen quer durch Europa Richtung Afrika fahren, um dort den Kilimandscharo zu erklimmen. So packt er schließlich seine Frau mitsamt Töchterchen ein, und los geht's. Mit dabei ist auch der junge Architekt Stefan Hellwig. Er soll seine Vermieter bis zum ersten Etappenziel in Tirol begleiten. Vor Ort geht alles schief. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uschi Glas (Dr. Karin Rothe) Hans-Jürgen Bäumler (Stefan Hellwig) Georg Thomalla (Christian Meier) Rudolf Prack (Dr. Madesperger) Beppo Brem (Schmied-Michel) Erni Singerl (Marie Meier) Trude Breitschopf (Oma Leithner) Originaltitel: Verliebte Ferien in Tirol Regie: Harald Reinl Drehbuch: Kurt Nachmann, Harald Reinl, Klaus E.R. von Schwarze Kamera: Ernst W. Kalinke Musik: Martin Böttcher Altersempfehlung: ab 6