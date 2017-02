Heimatkanal 10:30 bis 11:15 Serien Tierarzt Dr. Engel Rivalen D 1998 Stereo 16:9 Merken Der wertvolle Zuchthengst Alabaster lahmt. Bettina von Karlshagen holt sich von den Tierärzten Engel und Molfenter zwei unterschiedliche Behandlungs-vorschläge. Dr. Molfenter rät trotz des hohen Risikos zur Operation. Als diese nur teilweise glückt, beauftragt Bettina Dr. Engel mit der alternativen Nachbehandlung. Molfenter gerät darüber so in Rage, dass er Quirin im Wirtshaus provoziert. Es kommt zu einer Schlägerei. Quirin Engel beobachtet heimlich seine Frau Angelika mit Reitlehrer Johannes Starek. Angelika gesteht Quirin, dass sie sich in Starek verliebt hat. Für Quirin ist nun guter Rat teuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Dr. Quirin Engel) Susanne Czepl (Angelika Engel) Veronika Fitz (Gerlinde Schneider) Theresia Fendt (Anja Engel) Fabian König (Sebastian Engel) Susanne Bentzien (Bettina von Karlshagen) Heinz-Josef Braun (Hollerbach) Originaltitel: Tierarzt Dr. Engel Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Rainer Lauter Musik: Curt Cress, Chris Weller