Heimatkanal 08:40 bis 09:30 Show Heimatkanal Spezial - Wanderbares (Wintersendung) D 2007 Stereo 16:9 Merken Ernst Grissemann ist in der wieder unterwegs - diesmal in einer winterlich verschneiten Landschaft. Wie gewohnt führt er interessante Gespräche an den verschiedensten Orten und natürlich kommt auch die Musik nicht zu kurz. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Heimatkanal Spezial