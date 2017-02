Junior 18:00 bis 18:25 Trickserie Alice im Wunderland Der Kampf der Ritter J, D 1983 Stereo Merken Alice begegnet im Wunderland dem Ritter Don Fernando, der zum Diamantenschloss reitet. Zu Benny Bunnys größtem Erstaunen will Don Fernando die Diamantenkönigin um die Hand ihrer Tochter bitten. Doch er ist nicht der einzige, der die wohlhabende Prinzessin heiraten möchte. Deshalb muss er in einem Turnier gegen den geheimnisvollen roten Ritter antreten, der nicht nur viel jünger, sondern auch ein besserer Kämpfer als Don Fernando ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fushigi no Kuni no Alice Regie: Taku Sugiyama Drehbuch: Lewis Carroll, Marty Murphy Musik: Christian Bruhn