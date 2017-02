Junior 16:30 bis 17:00 Trickserie Bibi und Tina Folge: 13 Das Zirkuspony D 2007 Stereo Merken Als Bibi, Tina und Alex auf der Falkensteiner Festwiese einen Zirkus entdecken, sehen sie auch Eva Rondelli, die Tochter des Zirkusdirektors. Sie trainiert heimlich für eine Nummer als akrobatische Pferdeprinzessin. Ihr Vater erwischt sie jedoch dabei und verbietet ihr das, traurig reitet Eva davon. Bibi, Tina und Alex sprechen den Zirkusdirektor daraufhin an, und meinen, Evas Kunststückchen seien doch nicht so schlecht gewesen. Doch Rondelli winkt nur ab. Er meint, dafür wäre Eva einfach noch zu klein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bibi und Tina Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: Elfi Donnelly Altersempfehlung: ab 6