Junior 08:50 bis 09:10 Trickserie My Little Pony - Freundschaft ist Magie Die große Galloping-Gala USA, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken Alle Ponys sind ganz aufgeregt! Heute findet endlich die große Galloping-Gala statt. Die Freundinnen fahren mit den unterschiedlichsten Erwartungen zum großen Fest und sind davon überzeugt, dass ihre Wünsche wahr werden. Leider müssen sie im Laufe des Abends feststellen, dass die Realität ganz anders aussieht. Twilight kann kaum in Ruhe mit Prinzessin Celestia sprechen, Raritys Prinz ist ein eingebildeter Angeber, Fluttershy findet keinen Kontakt zu den Tieren, Rainbow wird von den Wonderbolts links liegen gelassen, Applejack kann niemandem ihre Äpfel schmackhaft machen und Pinkie kann nicht die Party feiern, von der sie geträumt hat. Der Abe In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Little Pony: Friendship is Magic Regie: Jayson Thiessen, James Wootton Drehbuch: Lauren Faust, Amy Keating Rogers Altersempfehlung: ab 6