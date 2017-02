Tele 5 04:42 bis 05:23 Actionserie Pensacola - Flügel aus Stahl USA 1998 Stereo Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: James Brolin (Lt. Colonel Bill "Raider" Kelly) Lilli Birdsell (Marylyn) Don Dowe (The Tough Cowboy) Troy Evans (Gunner) Sandra Hess (Lt. Alexandra Jensen "Ice") Dan Horton (Crow) Bobby Hosea (Maj. MacArthur "Hammer" Lewis, Jr.) Originaltitel: Pensacola - Wings of Gold Regie: Charles Siebert Drehbuch: Laurence Frank Kamera: Tom Jewett Musik: John Graham

