Tele 5 16:03 bis 18:27 Liebesfilm Ein Herz und eine Krone USA 1953 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Prinzessin Anne macht auf Europa-Reise in Rom Halt. Als sie heimlich ausbricht, trifft sie auf den Reporter Joe Bradley, der sich als amerikanischer Reiseführer ausgibt und ihr die Stadt zeigt. In Wahrheit ist der zynische Medienmann hinter einer Exklusivstory her. Es kommt anders: Während des wunderschönen Tages verliebt er sich in Anne, die ihm auf die Schliche kommt und ihn von seinem Vorhaben abbringt. Am nächsten Tag gibt ihr Joe beim Presseempfang die heimlich geschossenen Fotos zurück. Beide haben sich verändert. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gregory Peck (Joe Bradley) Audrey Hepburn (Prinzessin Anne) Eddie Albert (Irving Radovitch) Hartley Power (Mr. Hennessy) Harcourt Williams (Botschafter) Margaret Rawlings (Comtesse Vereberg) Claudio Ermelli (Giovanni) Originaltitel: Roman Holiday Regie: William Wyler Drehbuch: Ian McLellan Hunter, John Dighton, Dalton Trumbo Kamera: Franz F. Planer, Henri Alekan Musik: Georges Auric Altersempfehlung: ab 12