Classica 20:55 bis 22:15 Musik Schubert, Die schöne Müllerin D 2008 Christoph Prégardien, am Flügel begleitet von Michael Gees, singt den Liederzyklus "Die schöne Müllerin" D 795 von Franz Schubert (1797-1828). Ein junger Müllerbursche kehrt auf seiner Wanderschaft in einer Mühle ein und verliebt sich in die schöne, aber treulose Müllerin. Da diese einem Jäger den Vorzug gibt, sucht er im nahen Mühlbach den Tod. Schuberts erster Liederzyklus mit einer durchgehenden Handlung und festgelegtem Schauplatz greift die biedermeierliche Vorliebe für "Liederspiele" auf, eine musiktheatralische Kleinform, die sich analog zum Singspiel entwickelte. Gäste: Christoph Prégardien (Tenor), Michael Gees (Klavier) Originaltitel: Schubert, Die schöne Müllerin Musik: Franz Schubert