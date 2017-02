Classica 20:15 bis 20:55 Musik Schubert, Sinfonie Nr. 6 C-Dur D 589 A, D 1997 Stereo 16:9 Merken Wiener Philharmoniker, Leitung: John Eliot Gardiner. Aufgenommen bei der Salzburger Mozartwoche 1997, im Schubert-Gedenkjahr zum 200. Geburtstag des Komponisten. Der englische Dirigent John Eliot Gardiner (geb. 1943) widmete sich zunächst der historischen Aufführungspraxis von Musik des 17. und 18. Jahrhunderts. 1964 gründete er den Monteverdi Choir, 1975 die English Baroque Soloists und 1990 das Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Gardiner bereitet immer wieder neue, überraschende Hörerlebnisse und zählt zu den renommiertesten Opern- und Konzertdirigenten unserer Zeit. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Schubert, Sinfonie Nr.6 in C-Dur, D.589 Musik: Franz Schubert