Spiegel TV Wissen 04:15 bis 05:00 Dokumentation Der Kilimandscharo - Ein "deutscher" Berg in Afrika D 2014 Merken Der Kilimandscharo - 5895 Meter ist er hoch, sein Gipfel von ewigem Eis gekrönt. Tausende Bergsteiger aus aller Welt versuchen jedes Jahr Afrikas höchsten Berg zu erklimmen. Technisch ist er nicht schwierig zu bezwingen, doch die Höhe macht den Gipfel auch für manche Spitzenathleten unerreichbar. Lange galt der Kilimandscharo als der Berg der Deutschen, bis 1962 hieß er: Kaiser-Wilhelm Spitze. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Der Kilimandscharo - Ein "deutscher" Berg in Afrika

