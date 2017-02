Spiegel TV Wissen 19:20 bis 20:15 Dokumentation Die Welt unter unseren Füßen GB 2015 Merken Dallas Campbell erforscht für uns die faszinierende unentdeckte Welt unter unseren Füßen: Von einer riesigen unterirdischen Höhle mit einem Wasserfall, der zweimal so hoch ist wie die Niagarafälle, bis hin zu einem weitverzweigten Pipeline-Netzwerk, das Großbritanniens Flughäfen mit Kerosin versorgen. Er taucht ein in eine atemberaubende unterirdische Welt voller Überraschungen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Britain Beneath Your Feet