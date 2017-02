Motorvision.TV 18:05 bis 19:00 Motorsport Isle of Man Tourist Trophy 2015 Qualifying Highlights / Superbike Preview GB 2015 Stereo 16:9 Merken Wetterkapriolen mit starkem Seitenwind brachten den Rennkalender der Isle of Man TT 2015 gründlich durcheinander. Das Sidecar Race am ersten Renn-Samstag musste abgesagt werden und auch im Lager von Spitzenpilot Michael Dunlop gab es überraschend 5 Tage vor dem Beginn der TT eine ganz neue Entwicklung. Dunlop kündigte seinen Vertrag mit Yamaha und wechselt von der 200 PS starken Milwaukee Yamaha YZF-R1 zurück auf sein Erfolgsmotorrad der Isle of Man TT 2014, die BMW 1000 RR. Die Hintergründe, die Qualifikations-Highlights und die Vorschau auf das Superbike TT Rennen in dieser Sendung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Isle of Man Tourist Trophy