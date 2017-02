Motorvision.TV 07:20 bis 07:40 Magazin Go Green! Toyota Prius Facelift D 2012 Stereo 16:9 Merken Toyota hat dem Prius 3er Modell ein Facelift verpasst. Wer nicht so viel Geld für seinen Prius ausgeben möchte, kann sich auch für die second-hand Variante entscheiden. Interessant als Gebrauchter ist der Prius Zwei. Und: Mercedes bläst zum Angriff auf BMW: Denn das 350er Coupé hat den langjährigen Klassenprimus, den 3er BMW, im Visier. Zudem: Er wurde Auto des Jahres 2012 und er verkauft sich ausnehmend gut: Der Opel Ampera. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Go Green!