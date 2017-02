Sky 1 04:40 bis 05:10 Comedyserie Lass es, Larry! Trick or Treat USA 2001 Stereo 16:9 HDTV Merken Larry (Larry David) und Cheryl (Cheryl Hines) gehen zur Premiere eines Films, dessen Drehbuch von Larrys behindertem Freund Cliff Cobb geschrieben wurde. Aber Larry benimmt sich mal wieder wie ein Elefant im Porzellanladen: Er beleidigt seinen jüdischen Nachbarn, stößt Cliff mit einer unbedachten Bemerkung vor den Kopf und gräbt zu allem Überfluss auch noch dessen Frau Shelly an. - Geniale Improvisations-Sitcom von und mit "Seinfeld"-Macher Larry David. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Larry David (Larry David) Cheryl Hines (Cheryl David) Jeff Garlin (Jeff Greene) Christopher Thornton (Cliff Cobb) Holly Wortell (Shelley Cobb) Danny Breen (Donald) Randy Brion (Conductor) Originaltitel: Curb Your Enthusiasm Regie: Larry Charles Drehbuch: Larry David Kamera: Bradley Sellers, Bill Sheehy Musik: Wendall J. Yuponce Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 474 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 274 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 204 Min. Gesetz der Rache

Thriller

ProSieben 03:35 bis 05:15

Seit 79 Min.