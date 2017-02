Sky 1 22:20 bis 23:10 Abenteuerserie Hooten & the Lady Abenteuer im Amazonas GB 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die adelige Wissenschaftlerin Alexandra (Ophelia Lovibond) und der raubeinige Schatzsucher Hooten (Michael Landes) geraten beide in die Gefangenschaft von Indianern im Amazonasgebiet. Aus der lebensgefährlichen Situation entkommen, freunden sich die Britin und der Amerikaner an. Denn so ungleich die beiden auch sein mögen, als Abenteurer-Duo funktionieren sie blendend. Und bald knistert es zwischen den beiden heftig. - Mit Action & Fun um die Welt: mitreißende Abenteuerserie im Stil von 80er-Jahre-Hits wie "Indiana Jones". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Landes (Hooten) Ophelia Lovibond (Lady Alexandra Lindo-Parker) Jessica Stevenson (Ella Bond) Jane Seymour (Lady Lindo-Parker) Shaun Parkes (Clive Stephenson) Hennie Bosman (Mrs. T's Muscular Guy) Kierston Wareing (Mrs. T) Originaltitel: Hooten & the Lady Regie: Colin Teague Drehbuch: Tony Jordan, James Payne, Jeff Povey, Sarah Phelps, Richard Zajdlic Altersempfehlung: ab 12