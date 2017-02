Sky 1 18:00 bis 18:25 Comedyserie Brooklyn Nine-Nine Wir schützen das, was ihr leckt USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Chaoten-Cop Jake (Andy Samberg) und Charles (Joe Lo Truglio) jagen einen Drogendealer. Mitten in den Ermittlungen schließen sie sich mit dem Security-Angestellten der US-Post (Ed Helms) zusammen, um den Übeltäter zu schnappen. Auf dem Revier versucht in der Zwischenzeit das restliche Team, Amy (Melissa Fumero) vom Rauchen abzuhalten. - Willkommen auf Brooklyns verrücktester Polizeistelle! Chaotische Cop-Comedy mit Kindskopf Andy Samberg als Verbrechensbekämpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Samberg (Jake Peralta) Stephanie Beatriz (Rosa Diaz) Terry Crews (Terry Jeffords) Melissa Fumero (Amy Santiago) Joe Lo Truglio (Charles Boyle) Chelsea Peretti (Gina Linetti) Andre Braugher (Captain Ray Holt) Originaltitel: Brooklyn Nine-Nine Regie: Ken Whittingham Drehbuch: Brian Reich Kamera: Giovani Lampassi Musik: Dan Marocco Altersempfehlung: ab 6