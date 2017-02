Sky 1 16:25 bis 16:45 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Freund Turk USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Turk steht kurz vor seiner Hochzeit mit Carla. Auch er wird von einer heftigen Torschlusspanik heimgesucht, die ihn offenbar so sehr belastet, dass ihm bei einer Operation ein Fehler unterläuft. Währenddessen sucht Elliot einen Clown für die Kinderstation. Als J.D. den Job übernimmt, hat das für ihn überraschende Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Elliot Reid) Donald Faison (Chris Turk) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) Scott Foley (Sean) Originaltitel: Scrubs Regie: Jason Ensler Drehbuch: Mark Stegemann Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12