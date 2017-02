Sky 1 12:05 bis 12:30 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine wahren Gefühle USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Dr. Cox kämpft gegen Dr. Kelsos Pläne, im Sacred Heart Hospital Ganzkörpertomographien anzubieten. Und gegen einen Hypochonder, der sich dieser Untersuchung unbedingt unterziehen will. J.D. versucht sich inzwischen zu beweisen, dass Dannis Einschätzung, er sei sich über seine wahren Gefühle gar nicht im Klaren, falsch ist. Als Elliott und Sean zusammenziehen wollen, scheint J. D. tatsächlich zu erkennen, was er will: Er gesteht Elliott seine Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (The Janitor) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Nurse Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Richard Alexander Wells Drehbuch: Debra Fordham Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12