Sky 1 08:45 bis 09:10 Comedyserie Parks and Recreation Die verrückte Party von Andy und April USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken April und Andy geben eine Dinnerparty und verteilen im Grünflächenamt schriftliche Einladungen. Da sie nicht viel Geld haben, soll jeder etwas mitbringen. Doch die Gäste staunen nicht schlecht, als sie schließlich auf der Feier eintreffen: Andy und April haben beschlossen, an diesem Abend zu heiraten! Ben muss sich entscheiden, ob er in Pawnee bleiben oder nach Indianapolis zurückkehren möchte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Michael Trim Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur, Katie Dippold Kamera: Shana Hagan, Tom Magill Altersempfehlung: ab 12