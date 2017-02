Spiegel Geschichte 00:55 bis 01:50 Dokumentation Delizia - Eine kulinarische Zeitreise Hunger Games I 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 5: In dieser Folge zeigt John Dickie, wie Armut, Hunger und Verzweiflung die Entwicklung der italienischen Küche beeinflussten. So wurden in der Vergangenheit tatsächlich Spiele inszeniert, in denen sich das Volk Lebensmittel erkämpfen konnte, die sonst nur Reichen vorbehalten waren. Dickie geht auch der Erfindung eines der beliebtesten Gerichte der Welt nach: Im Cholera-verseuchten Neapel entstand aus der Not heraus die Pizza. Ob gutes Essen auch heute noch ein Privileg der Mittel- und Oberklasse ist, versucht John Dickie schließlich mit einem der führenden Köche Italiens herauszufinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Delizia - Italian History on a Plate Altersempfehlung: ab 12