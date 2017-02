Spiegel Geschichte 00:00 bis 00:55 Dokumentation Adel und Ekel - schmutzige Geheimnisse aus Versailles F 2016 Stereo 16:9 Merken In der Geschichte von Schloss Versailles schwingt stets etwas Anrüchiges mit: ein Palast, wo Höflinge sich in den Treppenhäusern erleichtern, der König seine Gäste auf dem Klosett sitzend empfängt und jeder seinen Nachttopf aus dem Fenster leert. Bei der Planung des Baus hatte Ludwig XIV. hygienische Annehmlichkeiten jedoch durchaus bedacht. Er ließ zahlreiche öffentliche Latrinen und ein sehr modernes hydraulisches System installieren. Woher kommt also diese schlechte Reputation? Waren die Könige so dreckig wie das übelriechende Schloss? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Versailles - Dirty Secrets