Spiegel Geschichte 19:30 bis 20:15 Dokumentation Geliebte Feinde - Die Deutschen und die Franzosen Krieg und Frieden Krieg und Frieden D 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 8: Was für eine tolle Epoche hätte das 20. Jahrhundert werden können! Wissenschaft und Technik versprechen eine wunderbare Zukunft. Die Wirtschaft boomt, Fortbewegung und Nachrichtenaustausch beschleunigen sich rasant. Aber es werden jetzt auch die modernsten Waffen gebaut. In Frankreich wie in Deutschland. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. strebt nach einem Platz unter den Weltmächten. Das Wettrüsten deutet schon auf das, was kommt: Trotz Friedensbewegungen auf beiden Seiten taumeln die Mächte 1914 in den Ersten Weltkrieg. Mobilmachung folgt auf Mobilmachung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geliebte Feinde - Die Deutschen und die Franzosen Altersempfehlung: ab 12