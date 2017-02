Spiegel Geschichte 11:20 bis 12:20 Dokumentation Mr. Dimbleby in Russland Kalter Schatz Sibirien GB 2008 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Jonathan Dimbleby beginnt seine Reise durch Sibirien, das mit seinen Naturressourcen von jeher die Kassen des Kremls füllte und nicht von ungefähr "Russlands Schatzkammer" genannt wird. Über das Uralgebirge geht es zur historischen Industriestadt Jekaterinburg. In der Ölstadt Nischnewartowsk zeigt er internationale Spannungen auf und in Tomsk nimmt er die drastischen Umweltschäden unter die Lupe, die mit der massiven Abholzung der Sumpfwälder einhergehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Russia - A Journey With Jonathan Dimbleby