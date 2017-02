Spiegel Geschichte 07:00 bis 07:50 Dokumentation Korea - Der vergessene Krieg in Farbe GB 2010 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Während die Amerikaner und die Sowjets im Kalten Krieg ihre Muskeln spielen ließen, entbrannte in Korea ein Streit um die Führung der nationalen Wiedervereinigung. Als am 25. Juni 1950 nordkoreanische Truppen Südkorea angriffen, wurde aus dem Streit schließlich ein blutiger Krieg. Drei Jahre sollte dieser Krieg andauern, einerseits ein Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd, andererseits ein Kampf zwischen Ost und West: Die Sowjetunion unterstützte Nordkorea, während sich Südkorea auf die Hilfe aus den USA verlassen konnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Korea: the Forgotten War in Colour Altersempfehlung: ab 12