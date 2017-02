Spiegel Geschichte 05:15 bis 06:15 Dokumentation Kriegsdienst - Per Los an die Front USA 2015 Stereo 16:9 Merken Seit ihrer Gründung haben die Vereinigten Staaten immer wieder Kriege geführt. Dabei lösten Wehrpflicht und Wehrgerechtigkeit stets große gesellschaftliche Diskussionen aus. Zu Zeiten des Vietnamkrieges gab es mitunter Lotterieziehungen, mit denen ermittelt wurde, welche Männer eingezogen wurden. Diese Dokumentation blickt auf diverse Konflikte zurück, dabei kommen auch prominente Experten wie Ex-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld zu Wort. So wird ein vielschichtiges Bild der Wehrpflicht skizziert und gezeigt, welche Folgen ihre aktuelle Aussetzung für Soldaten und Zivilisten hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie