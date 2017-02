Sky Cinema +24 13:00 bis 14:50 Drama Mediterranea I, F, D, KAT, USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ayiva und sein bester Freund Abas (Koudous Seihon, Alassane Sy) lassen ihre Heimat Burkina Faso hinter sich und machen sich auf nach Europa. Ayiva will an Geld kommen, um seine Tochter und Schwester besser versorgen zu können. Bei der Überfahrt in einem Schmugglerboot kommen die beiden fast ums Leben. In Italien angekommen, schlägt ihnen überall Feindseligkeit entgegen. Sie finden Arbeit auf einer Plantage. Doch dann kommt es zu ersten gewaltsamen Übergriffen. - Das brandaktuelle Sozialdrama gibt einen erschreckend realistischen Einblick in das Schicksal afrikanischer Flüchtlinge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Koudous Seihon (Ayiva) Alassane Sy (Abas) Pio Amato (Pio) Davide Schipilliti (Rocco) Francesco Papasergio (Mommo) Vincenzina Siciliano (Marta) Fallou Fall (Adam) Originaltitel: Mediterranea Regie: Jonas Carpignano Drehbuch: Jonas Carpignano Kamera: Wyatt Garfield Musik: Dan Romer, Benh Zeitlin Altersempfehlung: ab 12