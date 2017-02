Sky Cinema +1 16:20 bis 17:55 Trickfilm Alvin und die Chipmunks: Road Chip USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Alvin und die anderen Chipmunks haben ein Problem: Ihr Ziehvater Dave (Jason Lee) ist frisch in Samantha (Kimberly Williams-Paisley) verliebt. Die wäre eigentlich ganz okay, aber ihr Sohn Miles (Josh Green) ist ein absolutes Ekel. Als sich eine Hochzeit anbahnt und damit Miles zum Stiefbruder der Chipmunks werden würde, schmieden die Streifenhörnchen einen Plan. Sie machen sich auf den Weg nach Miami, um Alvins verhängnisvollen Antrag mit allen Mitteln zu verhindern. - Turbulentes viertes Filmabenteuer der singenden Streifenhörnchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Lee (Dave) Tony Hale (Agent Suggs) Kimberly Williams-Paisley (Samantha) Josh Green (Miles) Kaley Cuoco (Eleanor) Anna Faris (Jeanette) Christina Applegate (Brittany) Originaltitel: Alvin and the Chipmunks: The Road Chip Regie: Walt Becker Drehbuch: Randi Mayem Singer, Adam Sztykiel Kamera: Peter Lyons Collister Musik: Mark Mothersbaugh