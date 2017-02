Sky Cinema +1 08:40 bis 10:25 Familienfilm Ostwind 2 D 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Statt ihre Ferien wie geplant in Frankreich zu verbringen, eilt Mika (Hanna Binke) gleich nach Kaltenbach, um Ostwind wiederzusehen. Aber nicht nur verhält sich der geliebte Hengst eigenartig, auch dass der Reiterhof finanziell in der Klemme steckt, drückt die Stimmung. Um eine Pleite abzuwenden, will Mika unbedingt bei einem hoch dotierten Turnier gewinnen. Beim Training erhält sie unverhofft Unterstützung von dem attraktiven fremden Jungen Milan (Jannis Niewöhner). - Teil 2 des einfühlsamen Abenteuers um ein Mädchen und ihren Hengst: starke Story, große Darsteller, tolle Bilder, erste Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hanna Binke (Mika) Jannis Niewöhner (Milan) Marvin Linke (Sam) Amber Bongard (Fanny) Cornelia Froboess (Maria Kaltenbach) Tilo Prückner (Herr Kaan) Nina Kronjäger (Elisabeth Schwarz) Originaltitel: Ostwind 2 Regie: Katja von Garnier Drehbuch: Lea Schmidbauer, Kristina Magdalena Henn Kamera: Torsten Breuer Musik: Annette Focks