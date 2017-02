RTS Un 00:05 bis 00:45 Actionserie Chicago Police Department Le prix d'un ami USA 2015 Merken Jay et ses collègues sont attaqués par un groupe et une immense fusillade éclate. Voight et Lindsay interrogent la propriétaire du dispensaire. Celle-ci mentionne que son entreprise a reçu des menaces de gangs locaux énervés l'accusant de diminuer leur chiffre d'affaires. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Beghe (Hank Voight) Jon Seda (Antonio Dawson) Sophia Bush (Erin Lindsay) Jesse Lee Soffer (Jay Halstead) Patrick John Flueger (Adam Ruzek) Marina Squerciati (Kim Burgess) Laroyce Hawkins (Kevin Atwater) Originaltitel: Chicago P.D. Regie: Jann Turner Drehbuch: Craig Gore, Tim Walsh Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 18