Sky Bundesliga 15:00 bis 17:45 Fußball Live Fußball: Bundesliga FC Augsburg - Werder Bremen, 19. Spieltag D Stereo Live 16:9 HDTV Der FC Augsburg hat sich durch den 2:1-Erfolg in Wolfsburg etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. FCA-Coach Manuel Baum freute sich "riesig" und war "sehr zufrieden mit der geschlossenen Mannschaftsleistung". Wenn die Schwaben weiterhin so auftreten, müssen sie sich keine Sorgen um den Klassenerhalt machen. Eine gute Leistung zeigte auch Werder - nur reichte es für die Bremer trotzdem zu keinem Punktgewinn. Gegen Spitzenreiter Bayern konnte Werder das verschmerzen, in Augsburg gilt das nicht mehr. "Die Erwartungshaltung ist jetzt eine andere", sagt Sportchef Frank Baumann, "jetzt müssen wir darauf drängen, Punkte zu holen." Moderation: Jessica Kastrop, Kommentar: Fri