Sky Emotion 02:00 bis 04:00 Drama War Room USA 2015 16:9 Dolby Digital Die Jordans wirken wie eine sorgenfreie Vorzeigefamilie. Doch zwischen den Eltern Tony und Elizabeth (T.C. Stallings, Priscilla C. Shirer) tobt immer heftiger ein wahrer Ehekrieg. Da lernt Elizabeth die ältere Miss Clara (Karen Abercrombie) kennen. Die weise Frau weiht die junge Mutter in ihre "Gebetsstrategie" ein. Auch Elizabeth versucht nun, mit der Macht des Gebets ihre Familienprobleme in den Griff zu bekommen. Doch wie reagiert Tony auf ihren neu entdeckten Glauben? - Kraftvolles Drama mit einer Message, die Mut macht. Von den Machern von "Fireproof" und "Courageous". Schauspieler: Priscilla C. Shirer (Elizabeth Jordan) T.C. Stallings (Tony Jordan) Karen Abercrombie (Clara Williams) Alex Kendrick (Coleman Young) Michael Jr. (Michael Alexander) Beth Moore (Mandy) Tenae Downing (Veronica Drake) Originaltitel: War Room Regie: Alex Kendrick Drehbuch: Alex Kendrick, Stephen Kendrick Kamera: Bob Scott Musik: Paul Mills Altersempfehlung: ab 6