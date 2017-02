Sky Emotion 17:00 bis 18:35 Komödie Woman on Top USA 2000 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Isabella (Penélope Cruz) kann exzellent kochen. Aber sie hat einen Tick: Sie ist ein absoluter Kontrollfreak. Auch beim Sex liegt sie oben. Als Gatte Toninho (Murilo Benicio) Isabella betrügt, geht sie nach San Francisco und wird Star einer Kochshow. Toninho reist ihr nach, um sie zurückzugewinnen. - Leichte Komödie um Liebe, die durch den Magen geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Penélope Cruz (Isabella Oliveira) Murilo Benício (Toninho Oliveira) Harold Perrineau Jr. (Monica Jones) Mark Feuerstein (Cliff Lloyd) John de Lancie (Alex Reeves) Anne Ramsay (Fernsehchefin) Ana Gasteyer (Claudia Hunter) Originaltitel: Woman on Top Regie: Fina Torres Drehbuch: Vera Blasi Kamera: Thierry Arbogast Musik: Louis Bacalov