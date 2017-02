Die befreundeten Polizisten Andreas und Simon (Nikolaj Coster-Waldau, Ulrich Thomsen) treffen bei einem Einsatz auf ein Junkie-Paar. Routine - doch dann findet Andreas in einem Schrank ihr völlig verwahrlostes Baby. Selbst gerade mit dem Tod seines Kindes konfrontiert, reagiert Andreas entsetzt, als er erfährt, dass die Bürokratie nicht helfen kann. Er fasst einen fatalen Entschluss, bei dem die Grenze zwischen falsch und richtig schnell verschwimmt. - Aufwühlendes Drama, in dem die gefeierte Regisseurin Susanne Bier ("Nach der Hochzeit") Grenzbereiche menschlicher Beziehungen beleuchtet. In Google-Kalender eintragen