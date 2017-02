Sky Emotion 13:35 bis 15:15 Komödie Away and Back - Der Weg der Schwäne USA 2015 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Pete (Jason Lee) lebt als Witwer und alleinerziehender Vater von drei Kindern auf dem Land. Seine tierbegeisterte Tochter findet ein Nest mit Eiern einer seltenen Schwanenart. Doch bei einem Unfall stirbt die Vogelmutter. Letzte Hoffnung für die Küken ist die Biologin Ginny (Minka Kelly). Dumm nur, dass sich Pete und Ginny überhaupt nicht leiden können. Im Kampf um das Leben der Schwanenbabys fliegen zwischen den beiden bald die Fetzen. - Starke Liebeskomödie mit tollen Naturbildern und "Almost Famous"-Star Jason Lee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Lee (Jack Peterson) Minka Kelly (Jennie Newsom) Maggie Elizabeth Jones (Frankie Peterson) Jaren Lewison (Kyle Peterson) Connor Paton (Stretch Peterson) Stephen Miller (Box Elder) David Haysom (Lars Hensel) Originaltitel: Away and Back Regie: Jeff Bleckner Drehbuch: Jonah Lisa Dyer, Stephen Dyer Kamera: James L. Carter Musik: William Ross