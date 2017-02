Sky Atlantic HD 17:55 bis 18:25 Comedyserie High Maintenance Schwierigkeiten USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die muslimische Studentin Eesha (Shazi Raja) lebt bei ihrem streng gläubigen Onkel. Als ihr Drogendealer sie hängen lässt, versucht sie, bei "The Guy" (Ben Sinclair) Stoff zu bekommen. Der versorgt auch die orientalische Geburtstagsparty von Leo (Lee Tergesen) und seiner Frau. Die geplante Orgie mit den Freunden endet allerdings im Streit, denn Leo hat sich kürzlich mit Chlamydien infiziert. - Der Dope-Dealer und seine kuriosen Kunden: Ben Sinclair radelt in der cleveren HBO-Comedy quer durch NYC und liefert den besten Stoff. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Sinclair (The Guy) Shazi Raja (Eesha) Amy Ryan (Gigi) Lee Tergesen (Leo) Ratnesh Dubey (Faruq) Aizzah Fatima (Kunza) Kajal Kapoor (Nasim) Originaltitel: High Maintenance Regie: Katja Blichfeld, Ben Sinclair Drehbuch: Katja Blichfeld, Ben Sinclair Musik: Christopher Bear Altersempfehlung: ab 12