Sky Atlantic HD 14:55 bis 15:55 Serien Billions Schach im Herbst USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Todesfall bei Axe Capital stürzt Bobby "Axe" Axelrod (Damian Lewis) und Wendy (Maggie Siff) in eine Krise - und wirft Chuck Rhoades (Paul Giamatti) in seinen Ermittlungen weit zurück. Chuck hat zudem mit einem korrupten Richter zu kämpfen. Bobby rächt sich unterdessen an einem abtrünnigen Mitarbeiter. - Die vielfach prämierten Stars Damian Lewis ("Homeland") und Paul Giamatti ("John Adams") liefern sich einen erbarmungslosen Zweikampf im Wall-Street-Milieu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Giamatti (Chuck Rhoades) Damian Lewis (Bobby Axelrod) Maggie Siff (Wendy Rhoades) Malin Åkerman (Lara Axelrod) Toby Leonard Moore (Bryan Connerty) David Costabile (Mike 'Wags' Wagner) Condola Rashad (Kate Sacher) Originaltitel: Billions Regie: James Foley, Neil Burger, Susanna White Drehbuch: Brian Koppelman, Andrew Ross Sorkin Musik: Eskmo Altersempfehlung: ab 6