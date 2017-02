Frances (Sarah Jessica Parker) bereut ihre Entscheidung, sich scheiden zu lassen und will mit ihrem Mann Robert (Thomas Haden Church) über alles reden. Doch der weiß von Frances' Liebhaber, tauscht die Schlösser im Haus aus und setzt Frances vor die Tür. - Bitterböse und zugleich komisch: das Serien-Comeback von Sarah Jessica Parker als verzweifelte Frau in einem nervenaufreibenden Rosenkrieg. In Google-Kalender eintragen