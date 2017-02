Sky Comedy 17:00 bis 18:45 Tragikomödie The D Train USA 2015 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Dan Landsman (Jack Black) wurde während seiner Schulzeit ständig gehänselt und träumte davon, beliebt zu sein. Nun will er als Organisator des 20-jährigen Klassentreffens groß auftrumpfen: Der damalige Highschool-Star Oliver Lawless (James Marsden), inzwischen zum Werbeclip-Darsteller aufgestiegen, soll zur Feier erscheinen. Doch der Schuss geht nach hinten los, als Oliver sich tatsächlich darauf einlässt und langsam Dans Leben ins Chaos stürzt. - Völlig durchgedrehte und zugleich nostalgische Klassentreffen-Komödie mit Jack Black und James Marsden als gegensätzliches Duo. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Black (Dan Landsman) James Marsden (Oliver Lawless) Kathryn Hahn (Stacey Landsman) Jeffrey Tambor (Bill Shurmur) Russell Posner (Zach Landsman) Henry Zebrowski (Craig) Kyle Bornheimer (Randy) Originaltitel: The D Train Regie: Andrew Mogel, Jarrad Paul Drehbuch: Andrew Mogel, Jarrad Paul Kamera: Giles Nuttgens Musik: Andrew Dost Altersempfehlung: ab 16