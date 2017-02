Sky Comedy 06:20 bis 08:00 Komödie Der Knastcoach USA 2015 Nach einer Vorlage von Adam McKay, Jay Martel, Ian Roberts 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Wegen Betrugs wird Hedgefonds-Manager James King (Will Ferrell) zu zehn Jahren Haft in St. Quentin verknackt. Für ihn unvorstellbar, dass er als weißer Banker dort jemals wieder lebend rauskommt. Also heuert er kurzerhand seinen schwarzen Limousinen-Wäscher Darnell (Kevin Hart) als Knastcoach an, denn der sollte sich als vermeintlicher Ex-Knacki schließlich bestens auskennen. Der Crash-Kurs im Überleben hinter Gittern bringt die beiden schnell in die haarsträubendsten Situationen. - Mit jeder Menge Bad-Taste-Gags spießen Will Ferrell und Kevin Hart in der respektlosen Persiflage rassistische Klischees und Vorurteile auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Ferrell (James) Kevin Hart (Darnell) Tip "T.I." Harris (Russell) Alison Brie (Alissa) Craig T. Nelson (Martin) Edwina Findley (Rita) Ariana Neal (Makayla) Originaltitel: Get Hard Regie: Etan Cohen Drehbuch: Jay Martel, Ian Roberts, Etan Cohen Kamera: Tim Suhrstedt Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 12