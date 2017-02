Sky Nostalgie 10:20 bis 11:50 Musikfilm Weit ist der Weg D 1960 20 40 60 80 100 Merken Der Lebenskünstler Freddy (Quinn) lebt la dolce vita auf brasilianisch: Am Strand von Bahia wohnt er in einer Hütte, verdient sich Geld durch Auftritte in Bars als Sänger. Doch das Waisenmädchen Janni bringt seine Welt durcheinander, um sie bei sich behalten zu können, muss er Arbeit annehmen. Er geht nach Brasilia, doch gerät er an eine kriminelle Schmugglerbande. So kann er das Herz der schönen Chirurgin Anita nicht erobern! - Musikalischer Kriminalfilm mit allen Zutaten, die zu einem echten Freddy-Quinn-Klassiker gehören. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Freddy Quinn (Freddy) Ingeborg Schöner (Anita) Edith Schultze-Westrum (Schwester Tereza) Ann Savo (Manuela) Leon Askin (Luiz) Nayantara (Janni) Miro (Miro) Originaltitel: Weit ist der Weg Regie: Wolfgang Schleif Drehbuch: Carlos Alberto de Souza Barros, Kurt Nachmann Kamera: Heinz Pehlke Musik: Lotar Olias