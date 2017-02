Goldstar TV 15:00 bis 16:00 Magazin Schlager & Co - Extra: Julian David Julian David D 2016 Stereo 16:9 Merken Dance, Pop, Elektro ¿ und natürlich Schlager! Der moderne Sound-Mix des platinblonden Sängers Julian David ist unverwechselbar. Seit seinem Ausstieg bei voXXclub gehört er zu den gefragtesten Talenten, dessen Songs voller positiver Energie stecken und einen Schritt weiter gedacht sind. Da spürt man die Musical-Ausbildung eines jungen Künstlers, der auch im Gespräch mit 'Schlager & Co Extra'-Moderatorin Sonja Weissensteiner vor Energie nur so sprüht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ella Endlich, Julian David, Beatrice Egli, Julia Lindholm, Vanessa Mai, Andreas Gabalier, Tanja Lasch Originaltitel: Schlager & Co - Extra