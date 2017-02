Sky Krimi 03:05 bis 04:40 Thriller Dengler - Am zwölften Tag D 2016 Nach dem Buch von Wolfgang Schorlau Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Privatdetektiv Georg Dengler (Ronald Zehrfeld) versteckt gerade die Hackerin Olga vor ihren Verfolgern vom BKA, als ihn ein Hilferuf ereilt. Sein Sohn Jakob (Jannis Niewöhner) ist verschwunden. Der engagierte Tierschützer ist in einen Bauernhof eingedrungen, der zum Imperium des Fleischbarons Osterhannes gehört. Offenbar ist er bei seinen Recherchen über dessen Geschäfte auf noch ganz andere Schweinereien gestoßen: der Ausbeutung rumänischer Arbeiter. Eines ist Dengler sofort klar: mit dem Großindustriellen ist nicht zu spaßen. - Hochspannung und ein brisantes Thema mit Sympathieträger Ronald Zehrfeld ("Der Staat gegen Fritz Bauer"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ronald Zehrfeld (Georg Dengler) Birgit Minichmayr (Olga) Jannis Niewöhner (Jakob Dengler) Rainer Bock (Dr. Müller) André Hennicke (Klaus Steiner) Jörg Schüttauf (Carsten Osterhannes) Roxane Duran (Laura) Originaltitel: Dengler - Am zwölften Tag Regie: Lars Kraume Drehbuch: Lars Kraume, Wolfgang Schorlau Kamera: Jens Harant Musik: Julian Maas Altersempfehlung: ab 12