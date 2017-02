Sky Krimi 17:45 bis 18:35 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 205 Ein ehrenwertes Haus D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Als die Kommissare am Tatort eintreffen, sind sie überrascht: Vor zwei Jahren wurde genau in diesem Mietshaus die Besitzerin Maria Wittenberg umgebracht. Jetzt müssen sie den Mord an Volker Sasse aufklären, dem damaligen Lebensgefährten von Frau Wittenberg. Eine Spur führt die Kommissare Sven Hansen und Florian Prantl zu Günter Beckmann, dem Neffen des damaligen Mordopfers sowie Sasses Freundin. Doch selbst diesen kniffligen Fall meistert Florian Prantl mit der Gelassenheit eines frisch Verliebten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Andreas Giebel (Florian Prantl) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Werner Siebert Drehbuch: Franz-Xaver Wendleder Kamera: Sabine Mayr Musik: Joachim J. Gerndt