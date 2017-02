Sky Krimi 16:05 bis 16:55 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 203 Mozarts Rückkehr D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken In einer Klavierwerkstatt wird deren Besitzerin erschlagen aufgefunden. Die Kommissare Florian Prantl und Sven Hansen ermitteln im Umfeld der Toten, besonders der Ehemann der Ermordeten scheint verdächtig. Ein Fund am Tatort bringt die Ermittler aber auf eine weitere Spur. Ein altes Notenblatt mit einer mysteriösen Nummer. Während die Kommissare herausfinden, was es damit auf sich hat, schwebt Prantl privat weiterhin im siebten Himmel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Andreas Giebel (Florian Prantl) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Werner Siebert Drehbuch: Paul Milbers, Michael Pohl Kamera: Sabine Mayr Musik: Joachim J. Gerndt