Sky Krimi 14:30 bis 15:20 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 201 Ex und Hopps D 2011 Stereo 16:9 HDTV Bei einer Meisterschaft im Cocktailmixen sterben die zwei Jurymitglieder Eric Sandmann und Lore Kipplinger. Schnell wird klar, dass die Getränke vergiftet waren. Wem der Anschlag genau galt, darüber spekulieren die Rosenheim-Cops und ermitteln in verschiedene Richtungen. Spielt Liebe, Geldgier oder berufliche Konkurrenz in dem Fall eine Rolle? Im Kommissariat herrscht derweil Aufregung wegen einer neuen Hightech-Kaffeemaschine, die Frau Stockl bestellt hat. Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Markus Baumeister (Norbert Prinz) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Afam Bilson Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12